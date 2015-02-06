В Приморском районе поезд сбил самокатчика

Пострадавший остался жив. Несколько минут он лежал без сознания.

Сегодня, 20 августа, в Приморском районе самокатчик упал из-за поезда. Несчастье произошло на Туристской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Состав по касательной задел водителя двухколесного транспорта. Пострадавший остался жив. Несколько минут он лежал без сознания, ему помогли встать, после чего мужчина сам дошел до скорой помощи.

На место ДТП приехали медики. Информация о состоянии горожанина уточняется.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер