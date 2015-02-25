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В Бокситогорском районе междугородний автобус угодил в кювет
Сегодня, 12:00
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В Бокситогорском районе междугородний автобус угодил в кювет

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В аварии пострадали семь человек.

Сегодня, 20 августа, в  Бокситогорском районе Ленобласти произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

ЧП произошло около деревни Большой Бор. В аварии пострадали семь человек. Помощь медиков понадобилась мужчине и 6 женщинам. 

По факту аварии прокуратура проводит проверку. Подробности уточняются.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны перевозчика, правоохранительных специализированных органов, а также балансодержателя автомобильной дороги.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Ранее на Piter.tv: местные жители вытаскивали застрявшего в заборе волка в Тихвинском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

 

Теги: бокситогорск, междугородний автобус попал в дтп, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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