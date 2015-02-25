В Бокситогорском районе междугородний автобус угодил в кювет

Сегодня, 20 августа, в Бокситогорском районе Ленобласти произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
ЧП произошло около деревни Большой Бор. В аварии пострадали семь человек. Помощь медиков понадобилась мужчине и 6 женщинам.
По факту аварии прокуратура проводит проверку. Подробности уточняются.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны перевозчика, правоохранительных специализированных органов, а также балансодержателя автомобильной дороги.
Пресс-служба прокуратуры Ленобласти
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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
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