В Бокситогорском районе междугородний автобус угодил в кювет

В аварии пострадали семь человек.

Сегодня, 20 августа, в Бокситогорском районе Ленобласти произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

ЧП произошло около деревни Большой Бор. В аварии пострадали семь человек. Помощь медиков понадобилась мужчине и 6 женщинам.

По факту аварии прокуратура проводит проверку. Подробности уточняются.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства со стороны перевозчика, правоохранительных специализированных органов, а также балансодержателя автомобильной дороги. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти