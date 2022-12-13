ДТП под строящимся путепроводом на Дунайском проспекте осложнило движение

По утрам на этом участке и без аварий собираются пробки, но сейчас проблема усугубилась.

Утром 16 мая под строящимся путепроводом на Дунайском проспекте две легковушки устроили аварию, которая осложнила и без того непростое движение. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

На пересечении Дунайского проспекта с Московским шоссе дорогу не поделили BMW X5 и Haval Jolion. Из-за строительства путепровода водители, которые едут по Дунайскому проспекту, вынуждены поворачивать на Московское шоссе и затем через улицу Ленсовета снова выезжать на Дунайский проспект. Авария осложнила движение, и до поворота на Ленсовета собралась пробка. Московское шоссе перед местом ДТП также стоит в плотной пробке.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно.

Видео: Piter.tv