ДТП полностью перекрыло Среднерогатскую улицу

Легковушки перекрыли обе полосы движения, на данном участке собирается пробка в сторону Дунайского проспекта.

В Петербург уже с утра 21 декабря пришёл обещанный ледяной моросящий дождь, который уже спровоцировал одно ДТП в Московском районе Петербурга. Из-за аварии перекрыт проезд, как к Дизельному проезду, который должен сегодня открыться для проезда в ограниченном режиме, так и к Дунайскому проспекту. Видео с места ДТП прислал читатель Piter.tv.

Предположительно, один автомобиль выезжал со дворов и столкнулся с машиной, которая двигалась по Среднерогатской улице. Легковушки перекрыли обе полосы движения, на данном участке собирается пробка в сторону Дунайского проспекта.

Также отмечается, что в сторону Дизельного проезда стоят пассажирские автобусы №141 и №231, которые не могут ни развернуться назад, ни проехать вперёд. Местным жителям советуют идти до станции метро "Звёздная" пешком.

Видео: Piter.tv