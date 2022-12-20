Дизельный проезд откроется для движения 21 декабря

При этом движение будет осуществляться с ограничениями.

С 21 декабря для движения открывается Дизельный проезд. При этом отмечается, что движение будет осуществляться с ограничениями.

Движение транспорта по дороге от Московского шоссе до Среднерогатской улицы было полностью закрыто с 20 октября до 20 декабря.

С 21 декабря 2022 года по 29 января 2023 ограничивается движение транспорта по Дизельному проезду от Московского шоссе до Среднерогатской улицы.

В рамках работ Дизельный проезд расширят до 4-х полос, заменят инженерные сети и обустроят тротуар.

Фото: ГАТИ

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