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Дизельный проезд откроется для движения 21 декабря

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При этом движение будет осуществляться с ограничениями.

С 21 декабря для движения открывается Дизельный проезд. При этом отмечается, что движение будет осуществляться с ограничениями. 

Движение транспорта по дороге от Московского шоссе до Среднерогатской улицы было полностью закрыто с 20 октября до 20 декабря. 

С 21 декабря 2022 года по 29 января 2023 ограничивается движение транспорта по Дизельному проезду от Московского шоссе до Среднерогатской улицы.

В рамках работ Дизельный проезд расширят до 4-х полос, заменят инженерные сети и обустроят тротуар.

Фото: ГАТИ
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Теги: гати, дизельный проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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