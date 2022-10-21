Движение по Дизельному проезду закрыли из-за ремонта

Магистраль, соединяющая Московское шоссе и Среднерогатской улицу, будет закрыта для проезда до 20 декабря.

В Московском районе Петербурга продолжаются работы по капитальному ремонту Дизельного проезда. Движение транспорта по дороге от Московского шоссе до Среднерогатской улицы закрывается с 20 октября до 20 декабря. В рамках работ Дизельный проезд расширят до 4-х полос, заменят инженерные сети и устроят тротуар.

По срокам: открытие движения в нижних слоях планируем осуществить в декабре 2022 года, а полное открытие движения в верхних слоях будет в мае 2023 года, это на полгода раньше чем по контракту. Андрей Богданов, заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В ходе восстановительных работ постелят порядка 23 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия дороги. На районной магистрали установят освещение, выполнят озеленение, организуют велодорожки и пешеходные переходы. Также специалисты построят ливневую канализацию, чтобы устранить проблему затопления проезжей части.

Самое сложное мы сейчас преодолеваем, это как раз решение проблем водоотвода: дело в том, что мы начинаем с самого сложного места, где происходило основное подтопление. Весь сброс воды будет осуществляться в Московское шоссе, однако пока мы туда не присоединимся, а произойдет это только в следующем году, нам приходится бороться с водой. Алексей Гурьянов, главный инженер АО "Трест"

Также в Московском районе к концу октября завершится ремонт заключительного отрезка Пулковского шоссе: от площади Победы до Дунайского проспекта. До конца 2022 года планируется открытие движения на восстановленных участках Московского шоссе и Витебского проспекта.

Видео, фото: Piter.TV