Стали известны подробности вчерашнего ДТП на проспекте Ветеранов

Пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В субботу, 6 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадали пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

У дома № 175 по проспекту Ветеранов "Мерседес", за рулем которого находилась 24-летняя жительница Северной столицы, сбил трех пешеходов. В результате случившегося пострадавших госпитализировали. Двое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один 34-летний мужчина получил серьезные травмы.

В соцсетях очевидцы отмечают, что один из пострадавших попал в больницу с переломами ног, второй потерпевший сломал одну ногу.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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