Водитель LADA врезался в столб и сгорел в собственной машине на М-10

По предварительным данным, за рулем был 48-летний житель Новгородской области.

В пятницу вечером, 5 ноября, на трассе М-10 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в Тосненском районе вечером в 20:10 водитель ВАЗ-2115 на 644-м км трассы врезался в осветительный столб. В результате столкновения автомобиль загорелся, водитель погиб. По предварительным данным, за рулем был 48-летний житель Новгородской области. Известно, что за 2021 год мужчина четырежды привлекался к административной ответственности.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Бугровском маяке жительница Ленобласти разбила голову. Ее эвакуировали и доставили в больницу.

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