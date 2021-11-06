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Водитель LADA врезался в столб и сгорел в собственной машине на М-10
Сегодня, 15:54
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Водитель LADA врезался в столб и сгорел в собственной машине на М-10

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По предварительным данным, за рулем был 48-летний житель Новгородской области.

В пятницу вечером, 5 ноября, на трассе М-10 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в Тосненском районе вечером в 20:10 водитель ВАЗ-2115 на 644-м км трассы врезался в осветительный столб. В результате столкновения автомобиль загорелся, водитель погиб. По предварительным данным, за рулем был 48-летний житель Новгородской области. Известно, что за 2021 год мужчина четырежды привлекался  к административной ответственности. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Бугровском маяке жительница Ленобласти разбила голову. Ее эвакуировали и доставили в больницу.

Фото: pixabay

Теги: дтп, лада, сгорел
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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