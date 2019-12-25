  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Бугровском маяке жительница Ленобласти разбила голову
Сегодня, 15:44
129
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Бугровском маяке жительница Ленобласти разбила голову

0 0

Женщину эвакуировали и доставили в больницу.

В субботу, 6 ноября, в Кировском районе Ленобласти туристка получила травму головы и попала в больницу. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Женщина повредила голову на Бугровском маяке вблизи Ладожского озера. Пострадавшую эвакуировали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Ее передали медикам и отправили в больницу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Седова мужчина свалился с крыши, когда пытался помочь другу попасть в квартиру.

Фото: Piter.tv

Теги: бугровский маяк, ладога, разбила голову, шлиссельбург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии