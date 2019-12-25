На Бугровском маяке жительница Ленобласти разбила голову

Женщину эвакуировали и доставили в больницу.

В субботу, 6 ноября, в Кировском районе Ленобласти туристка получила травму головы и попала в больницу. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Женщина повредила голову на Бугровском маяке вблизи Ладожского озера. Пострадавшую эвакуировали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Ее передали медикам и отправили в больницу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Седова мужчина свалился с крыши, когда пытался помочь другу попасть в квартиру.

Фото: Piter.tv