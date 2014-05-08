На улице Седова мужчина свалился с крыши, когда пытался помочь другу попасть в квартиру

От полученных травм он погиб.

Накануне, 5 ноября, в Невском районе Петербурга в результате падения с крыши погиб молодой мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 35-летний житель Северной столицы забрался на крышу дома по улице Седова, чтобы попасть в квартиру друга. Приятель погибшего потерял ключи от жилья. Мужчина хотел влезть на балкон, чтобы решить проблему, однако сорвался с высоты и разбился.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Тело направили в морг.

Ранее на Piter.tv сообщили, что маленькая петербурженка попала в больницу после падения из окна.

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