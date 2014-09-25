На проспекте Ветеранов девушка на "Мерседесе" сбила троих пешеходов

Пешеходы получили серьезные травмы.

В субботу, 6 ноября, рядом с пересечением проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко 24-летняя девушка на "Мерседесе" сбила троих пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным МВД, пострадавшие были вне зоны пешеходного перехода. Пешеходы получили серьезные травмы.

Двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34 летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали. сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

На данный момент проводится проверка по факту дорожного происшествия.

Ранее в полицию Москвы доставили подростка, который на самокате сбил женщину.

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