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На проспекте Ветеранов девушка на "Мерседесе" сбила троих пешеходов

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Пешеходы получили серьезные травмы. 

В субботу, 6 ноября, рядом с пересечением проспекта Ветеранов и улицы Генерала Кравченко 24-летняя девушка на "Мерседесе" сбила троих пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным МВД, пострадавшие были вне зоны пешеходного перехода. Пешеходы получили серьезные травмы. 

Двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34 летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали.

сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

На данный момент проводится проверка по факту дорожного происшествия. 

Ранее в полицию Москвы доставили подростка, который на самокате сбил женщину.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: пешеходы, проспект ветеранов дтп, улица генерала кравченко
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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