Около поселка Лосево в ДТП с двумя иномарками пострадали три человека

Сегодня, 19 февраля, в Приозерском районе Ленобласти столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили Nissan Qashqai и Renault Fluence. Инцидент произошел в 14:30 около поселка Лосево.
По информации Piter.tv, в ДТП никто не погиб. Однако в аварии пострадали три человека. Травмы получили двое мужчин и девушка. Последнюю спасателям пришлось доставать из машины.
Всех пострадавших доставили в Приозерскую больницу. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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