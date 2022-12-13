Около поселка Лосево в ДТП с двумя иномарками пострадали три человека

Пассажиров доставили в Приозерскую больницу.

Сегодня, 19 февраля, в Приозерском районе Ленобласти столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили Nissan Qashqai и Renault Fluence. Инцидент произошел в 14:30 около поселка Лосево.

По информации Piter.tv, в ДТП никто не погиб. Однако в аварии пострадали три человека. Травмы получили двое мужчин и девушка. Последнюю спасателям пришлось доставать из машины.

Всех пострадавших доставили в Приозерскую больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv