Мигрант, ранивший мужчину ножом в драке на Заневском, стал фигурантом уголовного дела

В результате уличных разборок 34-летнему приезжему было нанесено ранение в грудь.

В отношении мужчины из Таджикистана, который размахивал ножом в драке на Заневском проспекте, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 15 октября произошла потасовка с участием мигрантов, работавших на одном строительном объекте. В результате уличных разборок 34-летнему приезжему было нанесено ножевое ранение в грудь, его госпитализировали. Задержали пятерых человек.

Подозреваемым оказался 24-летний иностранец, он помещен в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что пекарню на улице Комсомола попытался ограбить мужчина с ножом.

Фото: Piter.TV