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В Петербурге превышена майская норма дождей
Сегодня, 10:26
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В Петербурге превышена майская норма дождей

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С начала месяца выпало 50 миллиметров дождей – 106% от майской нормы.

В Петербурге перевыполнена майская норма дождей, сообщил синоптик Михаил Леус 26 мая. 

Минувшей ночью в городе местами прошли сильные осадки, было зафиксировано 10 миллиметров небесной влаги. Это пятая часть (21%) от месячной нормы. Так, с начала месяца выпало 50 миллиметров дождей – 106% от майской нормы. 

Учитывая прогнозы, до конца месяца это количество еще заметно подрастет. 

Михаил Леус, синоптик 

Сегодня атмосферный фронт продолжит закрывать небо над Северной столицей плотными облаками и вновь вызовет дожди. Температура воздуха +14…+16 градусов, в Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. 

А 19 мая в Петербурге солнце светило 14,6 рекордных часов. Это максимальное значение в первых двух декадах месяца не только в XXI веке, но и за более длительный период. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дожди, май, осадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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