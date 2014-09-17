В Петербурге превышена майская норма дождей

С начала месяца выпало 50 миллиметров дождей – 106% от майской нормы.

В Петербурге перевыполнена майская норма дождей, сообщил синоптик Михаил Леус 26 мая.

Минувшей ночью в городе местами прошли сильные осадки, было зафиксировано 10 миллиметров небесной влаги. Это пятая часть (21%) от месячной нормы. Так, с начала месяца выпало 50 миллиметров дождей – 106% от майской нормы.

Учитывая прогнозы, до конца месяца это количество еще заметно подрастет. Михаил Леус, синоптик

Сегодня атмосферный фронт продолжит закрывать небо над Северной столицей плотными облаками и вновь вызовет дожди. Температура воздуха +14…+16 градусов, в Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

А 19 мая в Петербурге солнце светило 14,6 рекордных часов. Это максимальное значение в первых двух декадах месяца не только в XXI веке, но и за более длительный период.

Фото: Piter.TV