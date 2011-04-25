В Петербурге 19 мая солнце светило 14,6 рекордных часов

А 20 и 21 мая солнце еще будет светить достаточно, однако с севера к городу приблизятся облака.

В Петербурге 19 мая солнце светило 14,6 часов. Это максимальное значение в первых двух декадах месяца не только в XXI веке, но и за более длительный период. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

В ближайшие годы были только повторения такой продолжительности: 18 мая прошлого года, 17 мая 2007 года и 20 мая 2005 года.

Первое превышение этого значения встречается только более 30 лет назад: 19 мая 1994 года солнце светило в городе 14,7 часов. Александр Колесов, синоптик

А 20 и 21 мая солнце еще будет светить достаточно, однако с севера к городу приблизятся облака. Поэтому продолжительность сияния уменьшится. С 22 мая ожидается много дождей.

Ранее мы сообщили о том, что в среду воздух прогреется до +13…+14 градусов. Но ощущение прохлады создаст северо-западный ветер.

Фото: Piter.TV