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В Петербурге 19 мая солнце светило 14,6 рекордных часов
Сегодня, 9:18
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В Петербурге 19 мая солнце светило 14,6 рекордных часов

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А 20 и 21 мая солнце еще будет светить достаточно, однако с севера к городу приблизятся облака.

В Петербурге 19 мая солнце светило 14,6 часов. Это максимальное значение в первых двух декадах месяца не только в XXI веке, но и за более длительный период. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. 

В ближайшие годы были только повторения такой продолжительности: 18 мая прошлого года, 17 мая 2007 года и 20 мая 2005 года. 

Первое превышение этого значения встречается только более 30 лет назад: 19 мая 1994 года солнце светило в городе 14,7 часов. 

Александр Колесов, синоптик 

А 20 и 21 мая солнце еще будет светить достаточно, однако с севера к городу приблизятся облака. Поэтому продолжительность сияния уменьшится. С 22 мая ожидается много дождей. 

Ранее мы сообщили о том, что в среду воздух прогреется до +13…+14 градусов. Но ощущение прохлады создаст северо-западный ветер. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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