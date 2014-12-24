Петербург снова ждет потепление к концу недели

В Петербурге в среду, 22 мая, возможен кратковременный спад температуры.

Несмотря на приближение холодного фронта, петербуржцев ждет еще одна волна весеннего тепла. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Как пояснил специалист, циклон, идущий с севера, действительно несет с собой похолодание и осадки в виде мокрого снега. Однако Ленинградская область не попадет под его влияние — снежные осадки ожидаются лишь в центральных районах Карелии и на территории Финляндии.

В Петербурге в среду, 22 мая, возможен кратковременный спад температуры, но в целом день обещает быть солнечным и довольно комфортным. Воздух прогреется до +13…+14 градусов — немного выше, чем предполагалось ранее. Правда, северо-западный ветер может создавать ощущение прохлады.

С четверга погодные условия начнут меняться благодаря влиянию западных и южных циклонов. В город снова поступит теплый воздух, и, несмотря на вероятность дождей, дневная температура приблизится к отметке +20 градусов.

Фото: Piter.tv