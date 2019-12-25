В Петербурге 26 мая будет пасмурно и дождливо

В Северной столице днём до +16 градусов.

По данными синоптиков "Фобос", в понедельник, 26 мая, атмосферный фронт продолжит закрывать небо над Северной столицей плотными облаками и вновь вызовет дожди, местами ливневого характера, что ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге +14…+16 градусов, в Ленинградской области +14…+19 градусов, на востоке до +24 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник днём ожидается без существенных осадков, ночью +10…+12 градусов, днём +17…+19 градусов.

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Фото: Piter.tv