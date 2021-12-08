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Нутрициолог назвала допустимое количество яиц в неделю
Сегодня, 11:10
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Нутрициолог назвала допустимое количество яиц в неделю

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По словам специалиста, куриные яйца содержат идеальный по усвояемости белок, кальций, фосфор, лецитин и кальциферол.

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова заявила в интервью радио Sputnik, рассказала о нормах употребления яиц и назвала их сроки хранения.

По словам специалиста, куриные яйца содержат идеальный по усвояемости белок, кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. За неделю взрослому человеку можно съедать 5-6 яиц.

Здоровый взрослый человек может употреблять до 2-3 яиц в день. При этом яичного белка можно есть немного больше.

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Фото: pexels

Теги: диетолог, яйца
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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