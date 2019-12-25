Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам есть чиа и кукурузные отруби при боли в суставах

Также в список полезных продуктов попал перец чили.

Петербуржцам назвали продукты, которые могут помочь снизить болевые ощущения при болезни суставов. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Боли в суставах связаны с воспалительным процессом, который можно остановить с помощью продуктов, содержащих омега-3. К таким продуктам относятся рыбий жир и льняное масло. Также стоит обратить внимание на кукурузные отруби, чечевицу и семена чиа. Специалисты советуют есть каждый день не меньше 30 граммов продуктов, богатых клетчаткой.



Также в список полезных продуктов попал перец чили, в котором содержится капсаицин. Это вещество действует как обезболивающее.

Ранее эндокринолог порекомендовал горожанам принимать витамин D круглый год.

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