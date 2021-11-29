Эндокринолог порекомендовал горожанам принимать витамин D круглый год

Витамин вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, однако горожанам сложно восполнить его недостаток таким способом.

Врач-эндокринолог Виктор Жиляев в интервью радио Sputnik порекомендовал россиянам принимать витамин D в профилактических дозах круглый год.

Специалист напомнил, что данный витамин влияет на большое количество функций в организме и способствует усвоению кальция из еды. При недостатке D в организме повышается риск переломов. При этом витамин вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, однако горожанам сложно восполнить его недостаток таким способом, считает специалист.

Также эндокринолог добавил, что получить витамин D можно при умеренном посещении солярия.

Ранее диетолог посоветовала есть комбинации продуктов для лучшего усвоения витаминов.

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