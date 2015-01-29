Сожитель избил женщину в квартире на Муринской дороге

О задержании мужчины информации не поступало.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о домашнем насилии. Медики подтвердили: у петербурженки закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос, узнал Piter.TV.

Случай произошел 28 декабря в квартире на Муринской дороге. По словам заявительницы, ее ударил сожитель. В этот же день 44-летняя пострадавшая обратилась в травмпункт, оттуда передали информацию в полиции. После осмотра женщину отпустили.

О дальнейших действиях оперативников не сообщается.

Накануне в Петербурге задержали иностранца, выбившего зубы росгвардейцу.

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