В Петербурге задержали иностранца, выбившего зубы росгвардейцу

Конфликт с представителем закона произошел из-за ПДД.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в избиении сотрудника Росгвардии. Вместе с ним в полицию отправился владелец авто, на котором после инцидента скрылись злоумышленники, узнал Piter.TV

Конфликт между мужчинами из-за нарушения ПДД произошел днем 26 декабря на Измайловском проспекте. Водитель "Хендэ" ударил правоохранителя, а затем скрылся на авто. Пострадавшими выбили два зуба. Для розыска машины в городе был объявлен план "Перехват".

В этот же день иномарку обнаружили на парковке на набережной Обводного канала, а на следующий день и владельца машины. Его обязали к явке, но отпустили. Также в список подозреваемых попал неработающий гражданин Узбекистана.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксиста, который избил муниципального депутата в Петербурге, задержали.

Фото из архива Piter.TV