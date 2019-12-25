В Петербурге задержали иностранца, выбившего зубы росгвардейцу

Полиция задержала мужчину, который подозревается в избиении сотрудника Росгвардии. Вместе с ним в полицию отправился владелец авто, на котором после инцидента скрылись злоумышленники, узнал Piter.TV
Конфликт между мужчинами из-за нарушения ПДД произошел днем 26 декабря на Измайловском проспекте. Водитель "Хендэ" ударил правоохранителя, а затем скрылся на авто. Пострадавшими выбили два зуба. Для розыска машины в городе был объявлен план "Перехват".
В этот же день иномарку обнаружили на парковке на набережной Обводного канала, а на следующий день и владельца машины. Его обязали к явке, но отпустили. Также в список подозреваемых попал неработающий гражданин Узбекистана.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксиста, который избил муниципального депутата в Петербурге, задержали.
Фото из архива Piter.TV
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