Таксиста, который избил муниципального депутата в Петербурге, задержали

У пострадавшего сломан нос. Его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Накануне днем из службы "112" от муниципального депутата Фрунзенского района Павла Швеца в полицию поступило обращение: его избил водитель такси у дома 20 корпус 4 по Софийской улице. Драка произошла после того, как Швец сделал таксисту замечание о неправильной парковке.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Нападавшего задержали "по горячим следам" – им оказался 30-летний гражданин Узбекистана. В его отношении составили административный протокол по статье 20.1 ("Мелкое хулиганство"), а нарушителя поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом стало известно Piter.tv.

В больнице уточнили, что у депутата сломан нос. Его отправили домой после оказания медпомощи.

Фото: Piter.tv