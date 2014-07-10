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Таксист разбил нос главе муниципального округа в Купчино Павлу Швецу
Сегодня, 17:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Таксист разбил нос главе муниципального округа в Купчино Павлу Швецу

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Конфликт произошел на благоустроенной территории на Софийской улице.

Таксист ударил по лицу главу МО №72 в Купчино Павла Швеца. Мужчины поссорились 27 декабря из-за парковки в неположенном месте. Пострадавший подтвердил Piter.TV информацию.

Сделал ему замечание. Он застрял на газоне, хотел проехать по пешеходной дорожке. Я спросил, зачем он сюда поехал, сказал, что тут ездить нельзя. Сделал фото. После этого он подбежал и ударил меня головой в нос, пытался отобрать телефон.

Павел Швец.

Участников конфликта разнял прохожий. Теперь муниципальный депутат ждет результатов обследования. Он находится в медучреждении. 

Фото: Красимир Врански, Павел Швец

Теги: избиение, павел швец, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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