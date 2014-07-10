Таксист разбил нос главе муниципального округа в Купчино Павлу Швецу

Таксист ударил по лицу главу МО №72 в Купчино Павла Швеца. Мужчины поссорились 27 декабря из-за парковки в неположенном месте. Пострадавший подтвердил Piter.TV информацию.

Сделал ему замечание. Он застрял на газоне, хотел проехать по пешеходной дорожке. Я спросил, зачем он сюда поехал, сказал, что тут ездить нельзя. Сделал фото. После этого он подбежал и ударил меня головой в нос, пытался отобрать телефон.

Павел Швец.