РБК: российские власти собираются изъять сверхдоходы у металлургов

Ранее правительство РФ решило похожим способом бороться с ростом цен на подсолнечное масло.

Власти России находятся в поисках новых способов регулирования цен. Причиной этого стал резкий рост цен на металлопродукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые приняли участие во встрече Минстроя.

Одним из предложений стало перечисление в бюджет сверхдоходов предприятий от продажи металлопродукции. Эта инициатива принадлежит первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Предлагается установить индикативную цену на металлолом, арматуру, металлопрокат и другие ресурсы. Если компании будут предлагать металл выше установленной цены, то будет изыматься разница между ее ценой и себестоимостью. Деньги от этого пойдут на строительство государственных объектов.

Вторым предложением является компенсация изменений цен для бюджетных строек из бюджета. Средства на эти компенсации планируется взять за счет повышения налогов для металлургических компаний.

Источники издания отмечают, что эти идеи пока не прорабатывались глубоко.

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит производителям подсолнечного масла и сахара 9 миллиардов рублей.

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