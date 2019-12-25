Крупы и бобовые подорожали на 20,8%, куриные яица - на 18%.

Рост цен на еду в России оказался рекордным. Об этом говорят данные аналитической службы FinExpertiza, о которых пишет Lenta.ru.

Аналитики пишут, что цены на продовольственные товары в январе 2021 года оказались на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост, по их подсчётам, обогнал уровень инфляции.

Самое большое подорожание наблюдается в категории "сахарный песок". За год подорожал на 64%. Подсолнечное масло выросло в цене на 26,2%. В прошлом году власти ввели в отношении этих товаров ценовое регулирование.

Крупы и бобовые подорожали на 20,8%, куриные яица - на 18%. Овощи и фрукты выросли в цене на 16,3%, макароны - на 12,9%.

Аналитики констатируют, что наибольший рост цен наблюдался в экономически неблагополучных регионах с малообеспеченным населением. В благополучных регионах инфляция и цены росли не так заметно.

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