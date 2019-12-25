Из-за социальной напряжённости поднять стоимость колбасы и сосисок в магазинах проблемно.

Производители требуют повысить закупочные цены на колбасу. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Компании, занимающиеся производством колбасы и сосисок, отправили запросы в крупные торговые сети с просьбой увеличить закупочные цены на 10-15% из-за роста стоимости жилья.

По информации одного из производителей, в феврале 2020 года килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля. Сейчас же цена выросла до 134-138 рублей за килограмм. При этом поднять стоимость колбасы и сосисок в магазинах проблемно — из-за социальной напряжённости и контроля за ценами на продукты со стороны правительства.

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