Он подчеркнул, что производители продают товар туда, где цена на экспорт выше.

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил рост цен на продукты в России. Заявление он сделал в эфире телеканала Россия-1.

По словам министра, причины подорожания продуктов - успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы.

Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Он подчеркнул, что производители продают товар туда, где цена на экспорт выше. Министр назвал это вполне логичным и закономерным поведением. Решетников рассказал, что закупающие российское зерно подняли цены, так как стоимость экспортной продукции выросла. По его словам, после этого власти начали поднимать экспортные пошлины.

Ранее мы писали, что Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты.

Видео: YouTube / Россия 1