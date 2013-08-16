Минэкономразвития видит риски переохлаждения экономики

Максим Решетников рассказал о нестабильности инфляционных показателей в стране.

Российское министерство по экономическому развитию с учетом нынешних показателей по инфляции видит риски переохлаждения отечественной экономической системы. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максим Решетников, выступая на профильном заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Эксперт рассказал законодателям о том, что за последние недели инфляция, согласно недельным данным, укладывается в диапазон в три или четыре процента "иногда в плюс, иногда - в минус".

Мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики... Мы рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят. Конечно, мы рассчитываем, что это будет своевременно учтено Центральным банком при принятии решений. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией.

Фото: Правительство России