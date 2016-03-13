Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией

Глава МЭР провел переговоры с Китилой Мкумбо.

Товарооборот между Москвой и Додомо за период с января по февраль 2025 года государствам удалось нарастить на 20 процентов. Соответствующее заявление журналистам сделал российский министр экономического развития Максим Решетников. Чиновник на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, организованной в Петербурге, раскрал результаты рабочей встречи. Он напомнил, что в прошлом году фиксировалось сокращение по товарообороту.

Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты. Максим Решетников, глава МЭР

Российскую часть комиссии возглавил сам максим Решетников, а танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо. Эксперты уточнили, что ключевой задачей между странами на текущий момент является диверсификация взаимной торговли. Отечественные предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции на территорию Танзании, поэтому МЭР просит иностранных коллег ускорить рассмотрение перечня таких компаний.

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Фото и видео: Правительство России