  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:27
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Решетников рассказал о росте товарооборота между Россией и Танзанией

0 0

Глава МЭР провел переговоры с Китилой Мкумбо.

Товарооборот между Москвой и Додомо за период с января по февраль 2025 года  государствам удалось нарастить на 20 процентов. Соответствующее заявление журналистам сделал российский министр экономического развития  Максим Решетников. Чиновник  на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, организованной в Петербурге, раскрал результаты рабочей встречи. Он напомнил, что в прошлом году фиксировалось сокращение по товарообороту.

Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты.

Максим Решетников, глава МЭР

Российскую часть комиссии возглавил сам максим Решетников, а танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо. Эксперты уточнили, что ключевой задачей между странами на текущий момент является диверсификация взаимной торговли. Отечественные предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции на территорию Танзании, поэтому МЭР просит иностранных коллег ускорить рассмотрение перечня таких компаний.

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год.

Фото и видео: Правительство России

Теги: африка, максим решетников, минэкономразвития, танзания, товарооборот, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии