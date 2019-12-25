МЭР: запуск прямых рейсов с Саудовской Аравией отложен из-за кризиса в регионе

Никита Кондратьев рассказал о двух факторах, влияющих на ситуацию.

Запуск прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией затормозился. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства ТАСС сделал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства по экономическому развитию страны Никита Кондратьев. Чиновник прокомментировал проблему на полях ПМЭФ в 2-25 году. Он пояснил, что такая ситуация складывается в том числе и из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В приоритете Саудовская Аравия. Знаем, что партнеры готовы начать летать. В процессе подготовка повторной заявки для открытия авиасообщения. Но сейчас ситуация довольно сложная. Никита Кондратьев, сотрудник МЭР

Эксперт добавил, что авиакомпания, которая будет готова летать из Саудовской Аравии в Россию, может обладать только узкофюзеляжным парком судов. Он напомнил, что тот безопасный коридор, который сейчас есть у страны, не позволяет долетать до нас без дополнительной посадки и дозаправки воздушного судна. Из-за этой проблемы значительно увеличилось время рейса из Москвы до Дубая, а в дальнейшем - и с Саудовской Аравией. Чиновник заметил, что такие нюансы важно учитывать.

Ни одна авиакомпания не будет ставить узкофюзеляжные самолеты, чтобы летать с дозаправкой, потому что это увеличит их расходы. Это и туристам будет невыгодно, за такую стоимость никто летать не будет. Никита Кондратьев, сотрудник МЭР

Авиасообщение Петербурга с Абхазией планируется запустить в 2025 году.

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