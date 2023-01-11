Авиасообщение Петербурга с Абхазией планируется запустить в 2025 году

ассматривается возможность расширения сети воздушных маршрутов, включающих направления из городов Урала, Сибири и других российских регионов.

Посол Абхазии в России Алхас Квицини объявил, что регулярные рейсы между Сухумом и Петербургом планируется запустить в 2025 году. Рассматривается возможность расширения сети воздушных маршрутов, включающих направления из городов Урала, Сибири и других российских регионов, информирует РИА Новости.

Министерство транспорта России активно работает над увеличением частоты рейсов и привлечением новых авиакомпаний для полётов в Абхазию. К началу туристического сезона перечень городов с прямыми рейсами значительно увеличится, облегчая путешествия и способствуя развитию туризма заявил дипломат.

Начало официального авиационного сообщения между Россией и Абхазией запланировано на 1 мая текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что рейсы из Петербурга задерживаются в Казани из-за ограничений на полеты.

Фото: Piter.TV