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Рейсы из Петербурга задерживаются в Казани из-за ограничений на полеты
Сегодня, 10:22
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Рейсы из Петербурга задерживаются в Казани из-за ограничений на полеты

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Дополнительно возникли задержки полётов из Петербурга в Нижнекамск и обратно.

Аэропорт Казани ввёл ограничения на прилет и вылет самолётов, что привело к значительным задержкам рейсов из Петербурга. Судя по информации онлайн-табло аэропорта Пулково, два рейса, запланированные на утро из Северной столицы в Казань, назначенные на 9:05 и 9:50 соответственно, столкнулись с переносом вылета ввиду указанных мер Татарстана.

Аналогичная ситуация сложилась и с обратным рейсом, направляющимся из Казани в Петербург, старт которого был намечен на 9:05 утра.

Дополнительно возникли задержки полётов из Петербурга в Нижнекамск и обратно.

Ранее мы сообщили о том, что летевший из Москвы в Петербург самолет подал сигнал бедствия за семь минут до посадки. Инцидент произошел днем 21 апреля. В кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, и экипаж выпустил кислородные маски. В аэропорту Пулково объявили сигнал тревоги с кодом "синий". Самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Фото: Piter.TV

Теги: задержка рейсов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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