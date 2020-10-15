  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Летевший из Москвы в Петербург самолет подал сигнал бедствия за семь минут до посадки
Сегодня, 11:31
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Летевший из Москвы в Петербург самолет подал сигнал бедствия за семь минут до посадки

0 0

В кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, и экипаж выпустил кислородные маски.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа", который летел из Москвы в Петербург, подал сигнал бедствия с кодом 7700 за семь минут до посадки. Об этом пишет tg-канал "Авиаторщина". 

Инцидент произошел днем 21 апреля. В кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, и экипаж выпустил кислородные маски. В аэропорту Пулково объявили сигнал тревоги с кодом "синий". 

Самолет успешно приземлился, никто не пострадал. Обратный рейс в Шереметьево отменили. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что в США самолет United Airlines совершил экстренную посадку из-за кролика в двигателе. Произошло возгорание, пострадавших нет. Борт сел в международном аэропорту Денвера. 

Фото: Telegram / Авиаторщина 

Теги: происшествия, разгерметизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии