Ушел из жизни рэпер DMX

Ему было 50 лет, последние дни он находился в больнице.

Скончался известный рэп-исполнитель Эрл Симмонс, известный слушателям под псевдонимом DMX. Об этом представитель семьи артиста рассказал порталу Pitchfork в пятницу, 9 апреля. Музыканту было 50 лет.

Причиной смерти называется передозировка наркотиков. Последние дни DMX находился в больнице – 2 апреля стало известно о его госпитализации. У себя дома Симмонс потерял сознание из-за передозировки, которая вызвала инфаркт.

Ранее мы сообщали о том, что умер актер Уолтер Олкевич, известный по роли в сериале "Твин Пикс".

Фото: ВКонтакте / DMX