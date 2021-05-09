Актер Дмитрий Назаров прочитал стихотворение о "параде бессилия"

Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал в своем Instagram стихотворение, в котором выступил против проведения в РФ парада в честь Дня Победы.
Стихотворение называется "Репетиция парада". Оно появилось в интернете несколько дней назад, но пользователи обратили на него внимание только перед Днем Победы.
В своем стихотворении актер заявляет, что выделенные на проведение парада деньги следовало бы раздать пенсионерам. Также Назаров упрекает Россию в излишней воинственности и называет парад Победы "бессмысленным".
Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья? Парад запретов и оград?
из стихотворения Дмитрия Назарова
По поводу стихотворения Назарова выступили некоторые российские деятели культуры. Среди них актеры Михаил Боярский, Сергей Жигунов и актриса Галина Польских. Также глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне".
Ранее Владимир Путин заявил, что агрессорам нет пощады и прощения.
Видео: Instagram / Дмитрий Назаров
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