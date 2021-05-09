Актер Дмитрий Назаров прочитал стихотворение о "параде бессилия"

Он заявляет о бессмысленности парада Победы.

Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал в своем Instagram стихотворение, в котором выступил против проведения в РФ парада в честь Дня Победы.

Стихотворение называется "Репетиция парада". Оно появилось в интернете несколько дней назад, но пользователи обратили на него внимание только перед Днем Победы.

В своем стихотворении актер заявляет, что выделенные на проведение парада деньги следовало бы раздать пенсионерам. Также Назаров упрекает Россию в излишней воинственности и называет парад Победы "бессмысленным".

Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья? Парад запретов и оград? из стихотворения Дмитрия Назарова

По поводу стихотворения Назарова выступили некоторые российские деятели культуры. Среди них актеры Михаил Боярский, Сергей Жигунов и актриса Галина Польских. Также глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне".

Ранее Владимир Путин заявил, что агрессорам нет пощады и прощения.

Видео: Instagram / Дмитрий Назаров