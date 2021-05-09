В Москве на Красной площади начался парад Победы

Владимир Путин посетил парад совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На Красной площади в Москве начался военный парад, приуроченный к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Президент страны Владимир Путин прибыл на мероприятие и пожал руки ветеранам, а также поговорил с некоторыми из них. Глава государства посетил парад совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На трибунах также присутствуют суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в параде примут участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов. Также в ведомстве подчеркнули, что все участники парада были привиты от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что летчики ЗВО 9 мая возьмут на борт фото родственников-ветеранов.

Видео: Раньше всех. Ну почти.

