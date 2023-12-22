Парад Победы на Дворцовой площади пройдёт без авиации

Всего парады пройдут в 28 городах, в том числе в Петербурге.

В параде в честь Дня Победы на Дворцовой площади примут участие 4,5 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко.

В состав механизированной колоны войдёт 78 единиц военной техники. Авиация для участия в параде привлекаться не будет. Парад начнётся 9 мая в 10:00 на Дворцовой площади. После этого состоится торжественное прохождение ретроавтомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО. Примут участие 20 ветеранов ВОВ и 130 ветеранов СВО и других войн, в том числе в Афганистане.

Всего парады пройдут в 28 городах, в том числе в Петербурге.

Ранее стала известна программа празднования 9 Мая.

Видео: Piter.tv