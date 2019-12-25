В Петербурге мужчина сломал нос своей знакомой из-за отказа в общении и физической близости

Ранее женщина сбежала от мужчины в Петербург из Нефтеюганска.

Женщину, переехавшую в Петербург из Нефтеюганска, подкараулил и избил её знакомый из этого же города. По словам пострадавшей, она сбежала от этого мужчины, который принуждал её к общению и физической близости. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 39-летней пострадавшей, всё произошло утром 24 октября у входа в её квартиру. Также женщина пояснила, что она ранее уже писала заявление на данного 38-летнего мужчину, от которого сбежала из-за его принуждения к общению и физической близости.

У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, ушибы мягких тканей головы, левой половины грудной клетки, ссадины в области нижнего века справа и в области левой кисти.

Принято заявление о с просьбой принять установленные законом меры к подозреваемому, который угрожает, оказывает психологическое воздействие, а также нанес телесные повреждения. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv