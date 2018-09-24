Детям в Петербурге запретят посещать квесты: мнение психолога

Детский психолог Юлия Довженко рассказал, почему она против таких резких запретов.

Депутаты петербургского Законодательного собрания предложили оградить детей до 14 лет от участия в квестах, так как "они несут повышенную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан". Инициативу на пленарном заседании городского парламента поддержали в первом чтении 38 депутатов из 49. Однако, по мнению детского психолога Юлии Довженко, любой резкий запрет вызывает еще больший интерес.

Я была бы против таких резких запретов. Тут все-таки огромное участие должно быть взрослого человека, который организует квест, который выбирает тематику и, соответственно, следит за участниками. По детям сразу видно, кто может, а кто не может пройти квест. Здесь большая роль именно учителя, не в прямом смысле должности, а именно учителя, который помогает развиваться человеку. Юлия Довженко

Как отметила детский психолог, квест – это игра. И если эта игра направлена на развитие чего-то доброго, умного, то она имеет место быть. Но в случае, когда квест подразумевает опасность, тревогу, вызов эмоционального всплеска, то такие игры детям ни к чему.

Квест квесту рознь. Последнее время большой процент квестов имеет под собой некоторые тревожные моменты, которые могут отражаться на еще неокрепшей психике. Особенно до 14 лет. Юлия Довженко

Ранее петербургский школьник упал в канал Грибоедова во время квеста.

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