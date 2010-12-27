В Петербурге детям до 14 лет запретят посещать квесты

Инициаторы считают, что организаторы квестов часто не учитывают возрастные ограничения посетителей квестов и само содержание игры.

На сегодняшнем заседании ЗакСа обсуждали тему квестов. Депутаты хотят запретить участвовать в них детям до 14 лет.

Инициаторы считают, что организаторы квестов часто не учитывают возрастные ограничения посетителей квестов и само содержание игры. Дети могут получить психологическую травму во время таких игр. Депутаты предлагают дать четкое определение квеста и запретить привлекать к некоторым играм детей до 14 лет.

Противником законопроекта выступил депутат Максим Резник, который считает, что регулировать проведение квестов в городе должны другие ведомства, а не парламент. В итоге инициативу поддержали в первом чтении 38 депутатов из 49.

Ранее петербургский школьник упал в канал Грибоедова во время квеста.

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