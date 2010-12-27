Взрослым удалось вытащить школьника из воды.

В минувшие выходные, 29 сентября, петербургский школьник упал в канал Грибоедова во время квеста. Об этом сообщают СМИ.

По словам подростка, во время игры ему стало плохо. на мосту ребенок испытал чувство страха и потерял сознание, после чего упал в воду. Взрослым удалось вытащить школьника из воды.

Ребенка доставили в Детскую больницу № 1 в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что весной 2018 года юная петербурженка во время квеста "Голодные игры" упала и сломала позвоночник. Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили запретить детям в возрасте до 14 лет участвовать в квестах.

Ранее мы сообщали о том, что берег канала Грибоедова грозит развалиться.

Фото:Piter.TV