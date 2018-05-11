Берег канала Грибоедова грозит развалиться

На одном из участков каменной набережной подмыло берег.

Каменная набережная канала Грибоедова у дома №80 грозит обвалиться. Полуразрушенную стену из каменных блоков, некоторые из которых ушли под воду, заметили очевидцы.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни призывают позвонить в городские службы, а другие уверены, что в таких дырах нет ничего страшного.

"почему об этом никто не знает хотя бы позвонили и сказали бы о проблеме там много может чего провалится люди рискуют ходя там и машины тоже", – Дмитрий Гладков

"В детстве туда лазали когда вода спадала. По всей Коломне такие норы есть", – Роман Серебрянский.

"Отделка просто даёт о себе знать) ничего страшного", – Евгений Морозов

Ранее мы писали, что неизвестные превратили Карету на 1-й Советской в помойку.

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