В Петербурге неизвестные превратили карету на 1-й Советской в помойку

Жители Центрального района ждут решения проблемы и приведения памятника к нормальному состоянию.

Жители Центрального возмущены действиями "варваров", которые превратили карету на 1-й Советской в помойку. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

По словам петербуржцев, ситуацию не спасает ни многочисленная Росгвардия, ни полиция. Дворники давно махнули рукой на арт-объект.

Конечно, пролётку в очередной раз вычистили, но ситуация будет повторяться. Необходимо исправлять ошибку в проектировании монумента. Ну или вырезать заднюю стенку, подкатив мусорный бак вплотную к задним колёсам для дорогих гостей сказано в сообщении

Жители Центрального района ждут от властей Петербурга решения проблемы и приведения памятника к нормальному состоянию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских.

Фото: признавашки/вк