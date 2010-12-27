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В Петербурге неизвестные превратили карету на 1-й Советской в помойку
Сегодня, 10:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге неизвестные превратили карету на 1-й Советской в помойку

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Жители Центрального района ждут решения проблемы и приведения памятника к нормальному состоянию.

Жители Центрального возмущены действиями "варваров", которые превратили карету на 1-й Советской в помойку. Об этом горожане рассказали в соцсетях. 

По словам  петербуржцев, ситуацию не спасает ни многочисленная Росгвардия, ни полиция. Дворники давно махнули рукой на арт-объект.

Конечно, пролётку в очередной раз вычистили, но ситуация будет повторяться. Необходимо исправлять ошибку в проектировании монумента. Ну или вырезать заднюю стенку, подкатив мусорный бак вплотную к задним колёсам для дорогих гостей

сказано в сообщении 

Жители Центрального района ждут от властей Петербурга решения проблемы и приведения памятника к нормальному состоянию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских.

Фото: признавашки/вк

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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