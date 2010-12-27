В Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских

В засадах задействованы около 20 экипажей ГИБДД.

В понедельник, 30 сентября, в Северной столице пройдет облава на личный и служебный транспорт полицейских. Об этом сообщает "Фонтанка".

В засадах задействованы около 20 экипажей ГИБДД. Правоохранителям приказано проверять документы у коллег. При предъявлении служебные удостоверения полицейские будут "выворачивать наизнанку". Отметим, что ФСБ и Управления собственной безопасности главка на Суворовском.

Правоохранители намерены проверить тонировку, страховку и сличать vin. Кроме того, УСБ ранее запросило список служебных машин полиции города.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге у менеджера крупного транспортного завода угнали иномарку за 2,5 млн.

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