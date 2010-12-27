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В Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских
Сегодня, 9:45
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских

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В засадах задействованы около 20 экипажей ГИБДД.

В понедельник, 30 сентября, в Северной столице пройдет  облава на личный и служебный транспорт полицейских. Об этом сообщает "Фонтанка".

В засадах задействованы около 20 экипажей ГИБДД. Правоохранителям приказано проверять документы у коллег. При предъявлении служебные удостоверения полицейские будут  "выворачивать наизнанку". Отметим, что ФСБ и Управления собственной безопасности главка на Суворовском.

Правоохранители намерены проверить тонировку, страховку и сличать vin. Кроме того, УСБ ранее запросило список служебных машин полиции города.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге у менеджера  крупного транспортного завода угнали иномарку за 2,5 млн.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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