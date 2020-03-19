Активисты объединились, чтобы посчитать и сохранить деревья Петербурга

В Петербурге начал работу проект "Снова зеленый Петербург" – для архитекторов, экологов и эко-волонтеров.

Более сотни активистов Петербурга объединились, чтобы защитить городские зеленые насаждения. Первое собрание проекта "Снова зеленый Петербург" прошло в минувшее выходные. В нем участвуют представители таких организаций, как "Деревья Петербурга", МLA+, "ДеревоПарк", "GIS BIS", "СпецПаркДизайн", Plants For Friends и другие.



Эко-волонтеры планируют посчитать все деревья центральных районов города. За счет полученных данных будет возможно создание карты деревьев Петербурга.

Проектная лаборатория – это такая проектная сборка. После того, как мы все обсудим, надо будет все это приземлить на карту, создать электронную проектную карту и проектного видения. В течении весны мы берем на себя ответственность за создание этой карты. Яна Голубева, руководитель архитектурного бюро МЛА+

Для активистов будут проводится лекции о важности озеленения города. Также эко-движения планируют создать дискуссионный клуб.

Главной особенностью проекта станет посадка новых деревьев в Петербурге. Волонтеров научат правильно высаживать растения в городской черте. Активисты отмечают, что предварительно согласуют все с городскими властями. Первые работы запланированы на май.

Раньше мы сообщали, что петербуржцы собирают подписи против поправок в закон о зеленых насаждениях.

Видео: Piter.tv