Петербуржцы собирают подписи против поправок в закон о зеленых насаждениях

Активисты беспокоятся, что после принятия поправок город рискует остаться практически без новых зеленых насаждений.

Петербуржцы протестуют против поправок Беглова в закон "О зеленых насаждениях". "Зеленые" активисты считают, что, если поправки примут, Петербург лишится множества деревьев.Согласно новым поправкам, зеленые насаждения нельзя будет высаживать "в охранных зонах подземных коммуникаций".

Охранная зона сетей, если смотреть на улицу - это будет вся ширина любой улицы в центре. Понятное дело, что в спальных районах, где ширина улицы 120 метров , там будет охранная зона сетей меньше, но что самое удивительное, эта охранная зона все равно будет попадать на газон. Это говорит о том, что если сейчас там деревьев нет, то с внесенными правками - их там и не будет. Мария Тиника, координатор общественного движения "Деревья Петербурга"

Пересмотрят и понятие аварийного состояния: любой наклон ствола может стать поводом для вырубки. Кроме того, протоколы об осмотре деревьев перестанут быть общедоступными. Активисты призвали всех подписать петицию, чтобы отменить поправки. На данный моемент петиция собрала более 3,5 тысяч подписей.

Поправки в закон "О зеленых насаждениях" вносятся до 10 апреля.

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Видео: Piter.TV