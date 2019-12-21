Культовый ДК "Невский" может получить шанс на возрождение

Сейчас судьбу здания решает собственник, администрация Невского района и инициативные граждане.

Заброшеный ДК "Невский", расположенный по адресу проспект Обуховской Обороны, 32, могут восстановить. Муниципальные депутаты Невского района создали инициативную группу по решению судьбы здания. Сейчас они активно собирают подписи, чтобы затем вызвать собственника ДК на диалог.

Мы хотим попробовать восстановить здесь культурно-досуговый центр, потому что запросы у жителей есть. Еще при ходе предвыборной кампании, и сейчас, занимаясь обходом жителей, мы видим, что им нужно. Дмитрий Богданов, депутат МО Невская застава

Собственником культового места с 1998 года является компания ОАО "Невский завод".

Недавно в муниципалитете прошла встреча с Бегловым, на которой был задан вопрос о судьбе бывшего дома культуры. Губернатор сказал, что тоже мечтает о возрождении ДК, однако сейчас все упирается в собственника.

Корреспонденту Piter TV удалось связаться с собственником здания Русланом Высоцким, однако он отказался говорить о судьбе ДК до конца августа. Администрация Невского района также не смогла оперативно дать комментарий о своем участии в проекте возрождения.

Со слов Беглова и главы администрации, у них есть в планах создание творческой мастерской на базе ДК "Невский", но опять все упирается в собственника. Сейчас вопрос обсуждается. Дмитрий Богданов, депутат МО Невская застава

ДК "Невский" был построен в 1972 году по проекту советских архитекторов. ДК является последним домом культуры, построенным в Петербурге при советской власти.

Сразу же после открытия, в середине 70-ых, ДК привлек к себе все неформальное и андерграундное художественное искусство Ленинграда. Настоящая слава пришла уже в начале 80-ых, когда "Невский" впустил на свою сцену "Кино", "Алису", АукцЫон", "Аквариум" и другие популярные рок-группы того времени. В 90-ые часть помещений отдали под коммерческое использование, а с 1998 года ДК стал заброшенным.

Ранее мы сообщали, что среди петербуржцев ведутся споры о назначении Соляного переулка.

Видео, фото: Piter.TV