Петербуржцы спорят, чей Соляной – автомобилистов или пешеходов

Piter.TV побывал в Соляном переулке и посмотрел, как жители паркуют машины в некогда пешеходной зоне.

Жители Литейного округа обсуждают возвращение пешеходного статуса Соляному переулку. Пешеходную зону в переулке открыли в 2003 году, на благоустройство потратили 50 млн рублей. В 2015 году у переулка появилась зона платной парковки, и запрещающий въезд знак исчез. Сейчас в переулке спокойно ездят и паркуются машины, часто автомобили заезжают даже на тротуары.

Мы видим, что этот переулок очень хорошо расположен и создан для того, чтобы здесь была пешеходная зона. Здесь летом часто проходят интересные мероприятия, эта зона используется для этого. Надо больше таких зон, тогда город будет комфортнее для туристов и жителей. Сергей Трошин, депутат МО Литейный округ

Однако некоторые жители выступают против создания пешеходной зоны в Соляном переулке. По их мнению, автомобили перекочуют на соседние улицы и усугубят ситуацию там.

Зачем он здесь? Для чего? Потому что узкие тротуары? Да не узкие тротуары, здесь три машины можно припарковать только на тротуаре, гулять можно, пройти можно. Если здесь проводились мероприятия, закрывался Соляной, все радовались и гуляли. Все абсолютно спокойно воспринимают, что Соляной закрыт, машины здесь не ставят, но в будние дни здесь можно припарковаться. Донат Бокарев, местный житель

Piter.TV отправил запрос о судьбе Соляного переулка в администрацию Центрального района.

Фото и видео: Piter.TV