Депутаты нового созыва петербургского парламента получили удостоверения в Мариинском дворце

Удостоверения вручала глава Горизибркома Наталья Чечина.

Во вторник, 28 сентября, депутатам ЗакСа VII созыва выдали удостоверения. Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце в 15 часов.

Новыми членами ЗакСа стали 29 членов "Единой России", 7 — КПРФ, 5 — "Справедливой России", 3 — "Новые люди", 2 — "Яблока" и одна самовыдвиженка.

Ранее Piter.TV писал о том, кто теперь будет заседать в Мариинском дворце. Вместо Владимира Жириновского и Павла Ломакина будут Павел Иткин и Максим Яковлев, а вместо Алексея Аникина — Вера Сергеева. Вместо Олега Нилова и Елены Драпеко — Александр Новиков и Любовь Менделеева.

Депутатам предстоит выбрать председателя парламента. Есть вероятность, что им может стать бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб